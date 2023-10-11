Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Kız Çocukları Günü için klip hazırladı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla merkez Aktaş İlkokulu'nu ziyaret ederek klipte yer aldı. Askerler, kız çocuklarının başarılarıyla kendi hikayelerini yazma gücüne sahip olduğunu vurguladı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla klip hazırlandı.

Klipte, "Her kız çocuğu başarılarıyla kendi hikayesini yazma gücüne sahiptir" sloganıyla askerlerin merkez Aktaş İlkokulunu ziyaret ettiği görülüyor.

Farklı birimlerdeki askerlerin görev başında yer aldığı klipte, askerler şu ifadeleri kullanıyor:

"Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Kız çocukları ayaklarının üzerinde durabilen bireyler olarak yetiştirilmeli. Her kız çocuğunun öğrenme, gelişme ve hayal etme hakkı vardır. Kız çocuklarımızın üzerine gölgeyiz. Onlar bize geleceğin emanetidir. İnsanlığın umudu, sevinci, mutluluğu kız çocuklarıdır. Bir kız çocuğu evlenirse bir anne yetişir. Bir anne okursa tüm insanlık aydınlanır. Geleceğimizin emaneti olan kız çocuklarımızı seviyor, onları önemsiyoruz."