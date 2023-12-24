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Siirt Belediyespor, Hakkari Gençlik Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti

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Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Siirt Belediyespor Kulübü, evinde ağırladığı Hakkari Gençlik Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Siirt Belediyespor, 1. seti 25-23, 2. seti 25-16 ve 3. seti de 25-13'lük skorlar aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Siirt Belediyespor Kulübü, evinde ağırladığı Hakkari Gençlik Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Siirt Belediyespor, 1. seti 25-23, 2. seti 25-16 ve 3. seti de 25-13'lük skorlar aldı. Siirt ekibi böylelikle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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