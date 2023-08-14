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Siirt Belediyesi Sporcusu Eskişehir Maratonunda Birinci Oldu

Spor Haberleri

Siirt Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Muhittin Gürhan, Eskişehir'de düzenlenen 4. Uluslararası Eskişehir yarı maraton koşusunda birinci oldu. Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürü Aydın Özev, başarısından dolayı Gürkan'ı kutlayarak, maratona katılan 2 bin sporcu arasında büyük bir başarı sergilendiğini aktardı.

Siirt Belediyesi bünyesindeki atlet, Eskişehir'de yapılan maratonda 1. geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siirt Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Muhittin Gürhan, Eskişehir'de düzenlenen 4. Uluslararası Eskişehir yarı maraton koşusunda birinci oldu.

Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürü Aydın Özev, başarısından dolayı Gürkan'ı kutlayarak, maratona katılan 2 bin sporcu arasında büyük bir başarı sergilendiğini aktardı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Spor

Siirt Belediyesi Eskişehir Aydın Spor Spor Haberler

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