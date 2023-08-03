Siirt Belediyesi Sporcuları Altınla Ödüllendirdi

Siirt Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren atletizm ve kicks boks Türkiye şampiyonalarında derece yapan başarılı sporcular altınla ödüllendirildi. Dereceye giren sporcular, antrenörler ve Belediye Spor İşleri Müdürü tarafından tebrik edildi.

Siirt Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren atletizm ve kicks boks Türkiye şampiyonalarında derece yapan başarılı sporcular altınla ödüllendirildi.

Dereceye giren sporcular Muhittin Gürhan, Vedat Kayıkçı, Muhammet Ali Özgür, Bünyamin Kayıkçı, antrenörler ve Belediye Spor İşleri Müdürü Aydın Aydın Özev'i ağırlayan Belediye Başkan Yardımcısı Abdulmecit İlhan, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

İlhan, "Gençlerimizin daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Biz de Siirt Belediyesi olarak, Valimiz ve Belediye Başkan Vekili Sayın Osman Hacıbektaşoğlu'nun himaye ve destekleriyle gençlerimize ve sporcularımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Dereceye giren sporcuları altın ve hediyelerinin verilmesinin ardından program çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi. - SİİRT