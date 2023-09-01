Siirt Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Muhittin Gürhan Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Siirt Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Muhittin Gürhan, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 5 bin metre koşusunda birinci olarak Siirt'i gururlandırdı.

Siirt Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Muhittin Gürhan, atletizm alanında birinci oldu.

32. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda müsabakalara milli takım adına katılan Siirt Belediye Spor Kulübü sporcusu Muhittin Gürhan, birinci oldu. Gürhan, Balkan Atletizm Şampiyonası 5 bin metre koşusunda birinci olarak Siirt'i gururlandırdı.

Gürhan, birinciliğini Siirt'e armağan ettiğini belirterek, çok mutlu olduğunu dile getirdi. - SİİRT