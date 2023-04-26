Siirt Belediyesi'nden spora yönelik dev yatırımlar sürüyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, sosyal belediyecilikte yeni bir model anlayışıyla inşaat çalışmalarının devam ettiği Siirt Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda incelemelerde bulanarak, devam eden inşaatları denetledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, sosyal belediyecilikte yeni bir model anlayışıyla inşaat çalışmalarının devam ettiği Siirt Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda incelemelerde bulanarak, devam eden inşaatları denetledi.

Siirt Belediyesi spor yaşamına değer katmak amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye ve kentte yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yenileme ve genişletme inşaat çalışmalarının hızla devam ettiği Atatürk Stadyumu'nu ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Caddesinde yapımı devam eden 'Çok Amaçlı Spor Salonu'nu yerinde inceleyerek denetledi.

"Gençlerimizi sporla buluşturuyoruz"

Kent genelinde spor yatırımlarına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Hedefimiz, gençlerimizi ve çocuklarımızı sporla daha çok buluşturmak, gençlerimizin taleplerini en kısa sürede gidermek ve bu spor tesislerini halkımızın hizmetine sunmaktır. Spor tesislerinin şehre büyük bir dinamizm ve canlılık katacaktır. Hayata geçirilecek projeyle, özellikle genç nüfusun yoğun olduğu şehrin önemli bir eksikliği giderilmiş olacak" dedi.

Siirt Belediyesi olarak kenttin sosyal, kültürel ve sportif yaşamına değer katacak yatırım ve projeleri halkla buluşturmaya devam edeceklerini dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt'te büyük bir gelişim ve dönüşüm yaşandığına dikkat çekerek, kentte yapımı süren yatırım ve projelerin en kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Buradaki incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Cemil Ertekin Caddesi'nde parke döşeme ve kaldırım çalışmalarını inceledi.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun denetim ve inceleme gezisinde, Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Yıldız, Abdulmecit İlhan ve Belediye birim müdürleri hazır bulundu. - SİİRT