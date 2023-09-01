Siirt Belediyesi 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası Başlıyor

Siirt Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 sokak basketbol turnuvası, gençleri spora teşvik etmek ve eğlenceli aktivitelerle buluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek. Turnuvada dereceye giren takımlara toplamda 60 bin TL değerinde çeşitli hediyeler verilecek.

Siirt Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği 3x3 sokak basketbol turnuva heyecanı başlıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın destekleri ile gençleri spora teşvik etmek, sporcuları desteklemek, gençlerin spor yaparak eğlenceli aktivitelerle buluşmaları hedefleniyor. Vali Dr. Kemal Kızılkaya; "Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 3x3 sokak basketbolu turnuvası 4 kategoride başlıyor. Turnuvada dereceye giren takımlara toplamda 60 bin TL tutarında çeşitli hediyeler verilecek" dedi.

Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Şahin Bey Parkında 25-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada yarışmak isteyen sporcuların 22 Eylül Cuma günü saat: 16: 30'a kadar Siirt Belediyesi hizmet binası beyaz masa servisine müracaatta bulunabilecekleri belirtildi. Turnuvaya başvuruların; 4 Eylül'de başlayp, 22 Eylül'de sona ereceği bildirildi.

Potadaki heyecan fırtınasını sokağa taşıyan turnuva; büyük erkekler, gençler, yıldızlar ve bayanlar olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilerek. Basketbol turnuvası, müzikle ve çeşitli gösterilerle de renklenecek.

Her etapta dereceye giren takımlara kupa ve madalya ödülünün yanı sıra toplamda 60 bin TL tutarında çeşitli hediyeler ve sürpriz ödüller verileceği belirtildi. - SİİRT