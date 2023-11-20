Siirt Belediye Spor Kulübü Boks Takımı Batman'da 17 Madalya Kazandı

Siirt Belediye Spor Kulübü Boks Takımı, Batman'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu iller arası Boks şampiyonasında 7 kategoride ve farklı sıkletlerde ringe çıkan sporcularıyla 17 madalya kazandı.

Siirt Belediye Spor Kulübü Boks Takımı, 7 kategoride ve farklı sıkletlerde Batman'da 17 madalya kazandı.

Batman'da 17-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu iller arası Boks şampiyonasında, 7 kategoride ve çeşitli sıkletlerde ringe çıkan 18 sporcudan oluşan Siirt Belediye Spor boks takımı sporcuları 17 madalya alarak büyük başarı elde etti.

Siirt Belediye Spor İşleri Müdürü Aydın Özev, belediyenin amatör spor dallarında başarı elde etmeye devam ettiğini belirterek, "Voleybol, okçuluk, atletizm ve boks dalında önemli başarılar elde ettik. Hedefimiz tüm spor dallarında birinciliktir ve çoğu zaman da bunu gerçekleştiriyoruz. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SİİRT