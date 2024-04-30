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Sigortam.Net ve Finalspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde yarı finale yükseldi

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek finalde rakiplerine serilerde 2-0 üstünlük sağlayan Sigortam.Net ve Finalspor yarı finale yükseldi. Sigortam.Net, Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u mağlup ederek serisini 2-0 kazandı. Finalspor ise Fenerbahçe Koleji Novotel'i yenerek seriyi 2-0 alarak yarı finale çıktı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek finalde rakiplerine serilerde 2-0 üstünlük sağlayan Sigortam.Net ve Finalspor yarı finale yükseldi.

Sigortam.Net, sahasında 72-71 galip geldiği maçın rövanşında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u 79-63 mağlup ederek serisini 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Finalspor da 81-66 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Fenerbahçe Koleji Novotel'i 78-74 yenerek seriyi 2-0 alarak yarı finale çıktı.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Koleji Basketbol Türkiye Sigorta Iğdır Basketbol Spor Güncel Haberler

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