Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi
AA - Mustafa Bikeç - Spor
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Salon: Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Oğuzhan ÜnalKarşıyaka: Simay Akdağ, Yaren Işık, Liray Akpınar, Ezgi Uludağ, Çağla Çınar, Selen Naz Kiraz (Betül Mensur, Duru Akarçeşme, Zümrüt Tek, Sude Taşbaş, Hatica Seçem Ege, Aleksandra)Adam Voleybol: Enright, Esranur Solgan, Abercrombie,...
ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Oğuzhan Ünal
Karşıyaka: Simay Akdağ, Yaren Işık, Liray Akpınar, Ezgi Uludağ, Çağla Çınar, Selen Naz Kiraz (Betül Mensur, Duru Akarçeşme, Zümrüt Tek, Sude Taşbaş, Hatica Seçem Ege, Aleksandra)
Adam Voleybol: Enright, Esranur Solgan, Abercrombie, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Ayşegül Ulusoy (Pınar Atasever, Seda Aslanyürek, Suna Erel Çiçek, Pınar Atasever)
Setler: 22-25, 15-25, 12-25
Süre: 79 dakika (31, 26, 22)
Voleybolda Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi play-off final etabı birinci gün ikinci maçında Adam Voleybol, Karşıyaka'yı 3-0 yendi.
AA / Mustafa Bikeç - Spor