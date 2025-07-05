Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF) tarafından Türkiye temsilcisi Sifu Nihat Atamtürk'e üstün başarı belgesi verildi.

Almanya'nın Köln kentinde Çin Boks Akademisi Başkanı ve Dünya Yakın Savunma Federasyonu Avrupa Temsilcisi Sifu Nihat Atamtürk, çocuklara yönelik gerçekleştirdiği spor eğitimleriyle uluslararası alanda dikkat çekiyor. Atamtürk, küçük yaş gruplarına yönelik düzenlediği etkinliklerle hem fiziksel hem de psikososyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Amacının tüm çocukları spora teşvik etmek olduğunu belirten Sifu Nihat Atamtürk, "Amacım Türk-Alman ayrımı gözetmeksizin tüm çocukları spora teşvik etmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları topluma faydalı bireyler haline getirmek. Çocuklar benim için özel. Kendi dört çocuğum da dahil olmak üzere tüm çocukların gelişimi için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

İlerleyen dönemde ilerleyen dönemde Alman yetkililerin de desteğiyle daha büyük çaplı projelere imza atılmasının hedeflendiği de ifade edildi.

Öte yandan Sifu Nihat Atamtürk, Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Aktürk ile iş birliği içerisinde çocuklara yönelik yeni seminer ve faaliyetlerin planlandığını da duyurdu. Almanya'da yıllardır çeşitli sportif faaliyetler organize eden Atamtürk, zaman zaman Türkiye'ye dönerek Dünya Yakın Savunma Federasyonu'nun çocuk gelişimi seminerlerine de katılım sağladı. Atamtürk'ün katkıları, Dünya Yakın Savunma Federasyonu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında takdir edildi. Çocukların yakın savunma sistemiyle desteklenerek fiziksel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunması sebebiyle Atamtürk'e WDATF tarafından "Üstün Başarı Belgesi" verildi. - İSTANBUL