City2Surf eğlence koşusu etkinliği Pazar günü Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştirildi. Bu yılki etkinliğe, en genci 4 aylık bir bebek ve en yaşlısı 91 yaşındaki bir kişi olmak üzere 80.000'den fazla katılımcı kaydoldu. Diledikleri gibi giyinen yarışmacılar Sidney'in iş merkezi bölgesindeki Hyde Park'tan doğuya doğru koşarak Bondi Plajı'ndaki bitiş çizgisine ulaştı. Katılımcılar 14 kilometrelik parkur boyunca bando performansının da keyfini çıkardı.

HABER: Sidney'deki eğlence koşusuna 80.000'i aşkın kişi katıldı

KATEGORI·: Toplum/Spor

1. 2023 City2Surf eğlence koşusundan çeşitli görüntüler

City2Surf eğlence koşusu etkinliği Pazar günü Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştirildi.

Bu yılki etkinliğe, en genci 4 aylık bir bebek ve en yaşlısı 91 yaşındaki bir kişi olmak üzere 80.000'den fazla katılımcı kaydoldu.

Diledikleri gibi giyinen yarışmacılar Sidney'in iş merkezi bölgesindeki Hyde Park'tan doğuya doğru koşarak Bondi Plajı'ndaki bitiş çizgisine ulaştı. Katılımcılar 14 kilometrelik parkur boyunca bando performansının da keyfini çıkardı.

SES 1 (İngilizce): GABRİEL, Sidney'de yaşayan katılımcı:

"Bu çok güzel bir etkinlik. Tüm şehir ve herkes bu etkinliği benimsiyor. Çocukları ve aileleri bir araya getiren bir spor. Bugün çok güzel bir gün."

SES 2 (İngilizce): CAROLİNA, Sidney'de yaşayan katılımcı:

"Koşu bu sefer daha farklı hissettirdi çünkü insanlarla paylaşımda bulunduk. Burada önemli olan varış zamanımız ya da başka bir şey değil. Önemli olan buradaki atmosfer ve bir topluluk içinde hep beraber bir şeyler yapmak. Kısacası harika bir deneyimdi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Avustralya'nın Sidney kentinden bildiriyor. (XHTV)