Side Sualtı Arama ve Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü Türk Bayrağı Açtı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Side Sualtı Arama ve Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü Side Limanı'nda düzenlediği etkinlikle denizde Türk bayrağı açtı. Turistlerin de ilgi ile izlediği etkinlikte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen genç dalgıçlara sertifikalarını verdi.

19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Side Sualtı Arama ve Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü Side Limanı'nda düzenlediği etkinlikle denizde Türk bayrağı açtı. Turistlerin de ilgi ile izlediği etkinlikte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen genç dalgıçlara sertifikalarını verdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Side Limanı'nda Side Sualtı Arama ve Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü (SAK-GSK) tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, SAK-GSK dalgıç ve öğrencileri tarafından denizde Türk bayrağı açıldı. Etkinliğe Side'yi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerde ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 4 aylık eğitim ile dalgıç sertifikası almaya hak kazanan öğrencileri kutlayarak sertifikalarını dağıttı. SAK-GSK yönetimi tarafından Şükrü Sözen'e kulübün tişörtü hediye edildi.

Side Sualtı Arama Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü olarak gençlere yeni bir meslek kazandırmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten SAK-GSK Başkan Yardımcısı Şahin Kaptan, kursa katılan 26 öğrenciden 3'ünün jandarma arama kurtarma, 2'sinin deniz polisi ve 3 öğrencinin de sahil güvenlik sınavlarını kazandığını söyledi.

SAK-GSK HOKEY TAKIMI KURULDU

Etkinlikte kulübün çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e bilgi veren SAK-GSK Başkan Yardımcısı Şahin Kaptan, Akdeniz Üniversitesi'nin ardından bölgede ikinci deniz hokey takımını kurduklarını belirterek, Türkiye'nin 3 dünya şampiyonluğu bulunduğunu, bir şampiyonluğu da kendilerinin kazanarak Manavgat adını dünyaya deniz hokeyinde de duyurmak istediklerini söyledi.

ÖĞRENCİLER SAHİLDE YER İSTEDİ

Manavgat Belediyesi Nar Plajı'nda eğitimlerine devam ederken alandan çıkarıldıklarını ifade eden öğrenciler, bölgenin yeniden kendilerine verilmesini Başkan Sözen'den istedi. Side'de büyük bir değişimin gerçekleştiğini ifade eden Başkan Sözen ise "Orayı kimse elinizden almadı, orayı halka mal edelim, halkın denize girebileceği bir yer olarak kurgulayalım çünkü bu yarım ada dünyaya mal olan bir yer burası. Burada çok büyük bir değişim var. Dünyayı buraya çekmeye çalışıyoruz, limanda yaptığımız yatırımlar da dahil. Dolayısıyla böyle konaklamaların da olduğu bir yerde plajların olma mecburiyeti var. Bize yakışan, turizme yakışan, Side'ye yakışan. Şöyle yapabiliriz, uygun bir yer beraber kurgulayabilir miyiz, nasıl olur bir bakarız ona" diye konuştu. (DHA)