Sibel Çam, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu

Porte de la Chapelle Arena'da yapılan halter müsabakalarının 73 kilo finalinde ilk hakkında 120 kilo kaldıran Sibel Çam, ikinci hakkında 122, üçüncü hakkında ise 124 kiloda başarılı olamasa da, kaldırdığı 120 kilo ile bronz madalya kazandı.