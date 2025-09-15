Sibel Altınkaya, WTT Feeder Turnuvası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Haberler

Milli masa tenisçimiz Sibel Altınkaya, İstanbul'da düzenlenen WTT Feeder Turnuvası'nda finalde Japon rakibine kaybederek gümüş madalya kazandı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Altınkaya'nın uluslararası başarılarından dolayı tebrik etti.

Milli masa tenisçi Sibel Altınkaya, İstanbul'da düzenlenen WTT Feeder Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Türk sporcu, finalde Japon Kyoka İdesawa ile karşılaştı.

Rakibine 3-0 yenilen Sibel Altınkaya, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Açıklamada, "Sibel Altınkaya bize WTT Feeder turnuvalarındaki ilk uluslararası madalyamızı kazandırdı. Turnuva boyunca gösterdiği üstün performans için sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
