Shuangliu Spor Merkezi Stadyumu Dünya Üniversite Oyunları'na ev sahipliği yapacak

Shuangliu Spor Merkezi Stadyumu, 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'nın atletizm müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Bu stadyum, yarışma alanı ve ısınma alanıyla birlikte 22.869 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Atletizm oyunları 1-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve toplam 50 altın madalya dağıtılacak. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)