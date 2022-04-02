Short Track Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası başladı.

Palandöken ilçesindeki İkibinlik Buz Pateni Salonu'nda 8 kategoride gerçekleştirilen yarışlara, 22 kulüpten 48'i kadın 106 sporcu katılıyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuların uluslararası yarışmalarda ülkeyi temsile hak kazanması açısından bu organizasyonun önemli olduğunu söyledi.

Sporcuların hırsı ve heyecanına vurgu yapan Özdemir, "Her geldiğimiz Türkiye Şampiyonası'nda sporcularımızın her geçen gün çok hızlı şekilde geliştiğini görüyoruz. Bunlar da bizi çok mutlu ediyor. Hem saniyeleri, dereceleri gelişiyor hem de teknikleri gelişiyor. Zaten bunu da Türkiye adına dünyada aldığımız başarılarla da tescil ediyoruz." diye konuştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise Erzurum'un kış sporlarında marka bir şehir olduğunu, bu anlamda Short Track Türkiye Şampiyonası'nın kentte yapılmasının da önemli olduğunu belirtti.

Erzurum'un her zaman bu tarz organizasyonlara hazır olduğunu aktaran Öztürk, "Uluslararası Okul Sporları Federasyonu, 2023'te Ukrayna'da yapılacak Dünya Liseler Kış Oyunları'nı (Winter Games) Erzurum'a aldı. Bu da bizim için çok önemli. Hem ona hazırlanacağız hem de organizasyonda hem ülkemizin hem de Erzurumlu sporcuların orada bulunması için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.