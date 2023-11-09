Short Track Türkiye Federasyon Kupası Erzurum'da Başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track Türkiye Federasyon Kupası 1-2 Yarışması, Erzurum'da başladı. Yarışmaya 46 kulüp ve 3 ferdi bölgeden toplam 194 sporcu katılıyor. Yarışlar farklı kategorilerde ve farklı mesafelerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track Türkiye Federasyon Kupası 1-2 Yarışması, Erzurum'da başladı.

Yakutiye ilçesindeki 3000'lik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen yarışmaya Ankara, Erzurum, Samsun, Bursa, Kars, Ardahan ve Kocaeli'den 46 kulüp ile 3 ferdi bölgeden sporcular katılıyor.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlarda 92 kadın, 102 erkek olmak üzere 194 sporcu dereceye girebilmek için buz üzerinde ter döküyor.

Farklı kategorilerde düzenlenen organizasyonda erkek, kadın ve karışık bayrak yarışları 1000 ve 2000 metrede yapılıyor.

Federasyonun 2023-2024 faaliyet programında yer alan organizasyon, 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek madalya töreni ile sona erecek.