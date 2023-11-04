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Short Track Türkiye Federasyon Kupası 1-2 Yarışması Erzurum'da Başlıyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track Türkiye Federasyon Kupası 1-2 Yarışması, 9 Kasım'da Erzurum'da başlayacak. Yarışmaya 92 kadın ve 102 erkek olmak üzere toplam 194 sporcu katılacak. Yarışmalar, 12 Kasım'da sona erecek.