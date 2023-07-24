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Short Track Milli Takımı Erzurum'da Kampını Sürdürüyor

Spor Haberleri

Short Track Olimpik kadro ve Short Track Milli Takımı, Erzurum'da yaptığı kampı aralıksız sürdürüyor. Sporcular, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyor.

Short Track Olimpik kadro ve Short Track Milli Takımı 18 Temmuz-06 Ağustos 2023 tarihleri arasında Erzurum'da yaptığı Milli Takım kampını tüm hızıyla aralıksız devam ettiriyor.

Erzurum yüksek irtifa kampında olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanan sporcular enerji topluyor. Bu arada short track Dünya 6'ıncısı ve Avrupa 3'üncüsü olan Furkan Akar'da yoğun tempoda çalışarak güç depoluyor. Hedefini olimpiyatlarda madalya almak olarak ifade eden şampiyon sporcu Furkan'a Türkiye Buz Pateni Federasyonu her türlü desteği veriyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu yurt içinde devam eden kampların sonrasında yurt dışı kamplarının da planlandığını belirtiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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