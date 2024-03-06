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Short Track Federasyon Kupası Kocaeli'de Başladı

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Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası'nın 3. ve 4. yarışları Kocaeli'de başladı. Kadınlar, erkekler ve gençlerin mücadele ettiği organizasyonda 208 sporcu yer alıyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası'nda 3. ve 4. yarışlar, Kocaeli'de başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar, erkekler, gençler C, D, E, F ve G kategorilerinde 3'ü ferdi olmak üzere 50 kulüpten 208 sporcu mücadele ediyor.

Kadınlar, erkekler, gençler C ve D kategorilerinde müsabakaların gerçekleştirildiği 3. yarışlar, yarın sona erecek. 8-9 Mart'ta ise gençler E, F ve G kategorilerinin yer aldığı 4. yarışlar yapılacak.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.

Kaynak: AA / Spor

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