Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları tamamlandı Spor Haberleri Erzurum'da, 2022-2023 sezonunun ilk yarışması olan Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları tamamlandı. Erzurum'da, 2022-2023 sezonunun ilk yarışması olan Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları tamamlandı. Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Palandöken ilçesi 2000'lik buz pateni pistinde düzenlenen yarışlara Erzurum, Kocaeli ve Ankara'dan 14 kulüpten 68 sporcu katıldı. Organizasyonda, alınan sonuçlar şöyle: Kadınlar: 1- Damla Akan 2- Suğdenaz Berrin Akan 3- Demet Bayılmaz Erkekler: 1- Furkan Akar 2- Metehan Atan 3- Ömer Faruk Saylar Junior C kategorisi Kadınlar: 1- Derya Karadağ 2- Nisa Nur Fidan 3- Sude Naz Kahraman Erkekler: 1- Mehmet Talha Yıldız 2- Mertcan Taygar 3- Doğukan Erdoğan Junior D kategorisi Kadınlar: 1- Defne Çiğdem 2- Aylin Mumcu 3- Efsa Polat Erkekler: 1- Yusuf Miraç Uludağ 2- İlyas Karadağ 3-Emir Kaner Aydın Spor Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu Erzurum Karadağ Türkiye Ankara Spor Haberler

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