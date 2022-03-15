Shell Helix 3. kez Türkiye Ralli Şampiyonası'na sponsor oldu

Shell Helix, üçüncü kez 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'na sponsor oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 7 etap şeklinde yapılacak organizasyon, 15-17 Nisan tarihlerinde Muğla Bodrum Rallisi ile start alacak.

Shell Helix markasının isim sponsoru olduğu yarışlar sırasıyla 27-29 Mayıs'ta Yeşil Bursa Rallisi, 24-26 Haziran'da Eskişehir Rallisi, 29-31 Temmuz'da Kocaeli Rallisi, 16-18 Eylül'de İstanbul Rallisi, 14-16 Ekim Ege Rallisi ile devam edecek ve sezon 11-13 Kasım tarihlerindeki son yarış ile tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı, Türkiye Ralli Şampiyonası'na 3. kez sponsor oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Türkiye'de otomobil sporlarının 1968 yılındaki ralli ile başladığını hatırlatan Turanlı, "Türkiye Ralli Şampiyonası ise hem organizasyonların kalitesindeki yükseliş hem de sporcularımızın yurt dışındaki başarıları ile her geçen gün popülerliğini arttırmaya devam ediyor." dedi

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise Shell Helix ile iş birliklerinin devam etmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Shell Helix uzun yıllardır motor sporlarının birçok farklı branşında, farklı marka ve ekiplerle çözüm ortaklığını başarıyla sürdüren global bir marka. İki yıl önce başlayan iş birliğimizin, yeni sezonda da devam etmesinden dolayı memnunuz." ifadelerini kullandı.