Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası" öncesi start seremonisi düzenlendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 15-17 Nisan'da gerçekleştirilecek şampiyona yarın başlıyor.

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından geçtiğimiz sezon şampiyonaya aday olarak düzenlenen ralli, bu sezon şampiyona açılış yarışı olarak ulusal statüde gerçekleştirilecek.

Aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular Bodrum Belediye Meydanı'nda start seremonisine katıldı.

Meydandan tek tek çıkış yapan yarış araçları, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Türkiye'nin en hızlı pilotlarının yarışacağı şampiyonada pilotlar altı farklı özel etabı ikişer kez geçecek.