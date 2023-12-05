Sheffield United, Teknik Direktör Paul Heckingbottom'ın Görevine Son Verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, teknik direktör Paul Heckingbottom'ın görevine son verdiğini duyurdu. Kulüp, alınan kötü sonuçlar nedeniyle Heckingbottom'ın yanı sıra yardımcıları Stuart McCall ve Mark Hudson'la da yolların ayrıldığını açıkladı. Sheffield United, ligde son sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, teknik direktör Paul Heckingbottom'ın görevine son verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 46 yaşındaki İngiliz teknik adamın yanı sıra yardımcıları Stuart McCall ve Mark Hudson'la da yolların ayrıldığı belirtildi.

Ligde 14 hafta sonunda 5 puan toplayan Sheffield United, son sırada yer alıyor.

Daha önce Sheffield United'ın alt yaş gruplarını çalıştıran Heckingbottom, Barnsley, Leeds United ve Hibernian kulüplerinde ise teknik direktörlük görevini üstlenmişti.