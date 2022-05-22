Shane Larkin: Tarih yazmaya devam edeceğiz - Haberler

"Bu kadroyla başaramayacağımız bir şey yok"

"Ergin hocayla birlikte istediğim, hayal ettiğim oyuncu olabiliyorum"

ATA SELÇUK - İBRAHİM YILDIZ / İSTANBUL,- Anadolu Efesli Shane Larkin, "Muhteşem bir duygu. Türk basketbolu ve kulübümüz için çok özel bir şey başardık. Umarım bu şekilde tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2'nci kez şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. Takımın yıldız isimlerinden Shane Larkin, İstanbul Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman ile ilgili düşünceleri sorulan Shane Larkin, "Ergin hoca bana her zaman inanıyor. Olmak istediğim kişi olmama izin veriyor. Bu da bence başarımızdaki önemli şeylerden bir tanesi. Onunla birlikte istediğim, hayal ettiğim oyuncu olabiliyorum" şeklinde konuştu.