- Shane Larkin : "Ana hedefimiz Türkiye Ligi olacak"

İSTANBUL - Anadolu Efes forması giyen ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin, "Şu anda ana hedefimiz Türkiye ligi olacak. Bunu başaracak güç ve tecrübeye sahibiz" dedi.

69. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni, Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Tören öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli basketbolcu Shane Larkin, "Bizim için büyük bir onur. 5 yıllık bir çabanın, emeğin sonucu. Burada bulunmaktan ve ödül alacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Oy veren herkese teşekkür ederiz. Bu bizim için büyük bir onur" diye konuştu.

Basketbol Süper Ligi'ni kazanmak istediklerini belirten Larkin, "Daha önce şampiyonluk yaşamış bir takımız. Geçen sene kazanamamış olsak da bu konuda büyük tecrübemiz var. Tabii ki ana hedefimiz Euroleague'de de bu başarıyı tekrarlamaktı. Ama şu anda ana hedefimiz Türkiye Ligi olacak. Bunu başaracak güç ve tecrübeye sahibiz" ifadelerini kullandı.