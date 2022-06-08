Shakira bir kez daha yıkıldı! "En güzel kalçalı kadın" olarak tanınan Cortez'den olay Pique itirafı - Haberler

Ünlü şarkıcı Shakira'nın, sevgilisi Pique'yi kendisini aldatırken suçüstü yakaladığı iddiası gündeme oturmuştu. Shakira daha sonra iletişim ajansı vasıtasıyla yaptığı açıklamada 12 yıllık ilişkilerini sonlandırdıklarını belirtmişti. Tüm yaşananların ardından 2016 yılının Miss Bum Bum güzeli (En güzel kalçalı kadın) yarışmasının birincisi Suzy Cortez'den çarpıcı bir iddia daha geldi.

"AVRUPA'YA NE ZAMAN DÖNECEĞİMİ SORARDI"

Pique'nin kendisine daha önce mesajlar attığını belirten Suzy Cortez, "Shakira'ya saygımdan sustum ama daha önceki zamanlarda Pique bana hep mesaj atardı. Avrupa'ya ne zaman döneceğimi sorardı. Sürekli de kalçalarımla ilgileniyordu. Hatta Messi dövmesi yaptırmak istediğimde bunu kıskanmıştı. Shakira bunu hak etmedi" dedi.

"SHAKIRA'YA SAYGIMDAN SUSTUM"

Suzy Cortez ayrıca " Barcelona'dan Messi ve Coutinho, instagram'dan bana yürümemişti. Onlar gerçekten sadık insanlar. Hatta ben Messi'ye büyük saygı duyardım ve Pique bunu kıskanırdı. Şimdiye dek Shakira'ya saygımdan sustum ama her şeyi anlatacağım" ifadelerini kullandı.

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