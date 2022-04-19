Shakhtar Donetsk maçının ardından

İsmail Kartal: Barışın yanındayım, inşallah savaş bir an önce son bulur

"Oyuncularımız maçın ciddiyetinin farkındalardı"

Andriy Pyatov: Savaş bir an önce bitmeli, Rusya ülkemizden gitmeli

Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - Fenerbahçe, dostluk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederken, müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Shakhtar Donetsk'in takım kaptanı Andriy Pyatov, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

"Dün uyandığımda şunu öğrendim ki, Lviv bombalandı ve orada 4 kişi ölmüştü. Bunlardan birisi çocuktu. Bugün uyandığımda farklı şehirlerin bombalandığını öğrendim. Futbolu düşünmek çok zor. Mümkün değil. Avrupa ülkelerinin desteğini hissediyoruz, çok fazla hazırlık maçı teklifi alıyoruz. Zaten milli takıma katılacağım. İskoçya karşısında oynayacağız eleme maçının hazırlıklarını yapacağız. UEFA Başkanı Ceferin'in desteklerini de hissediyoruz. Kendisi kamp yapmamız konusunda bize destek oluyor. Farklı yerlerden destekler alıyoruz, bu tarz organizasyonlardan toplanan paralar da ihtiyaç sahipleri ve çocukları desteklemek için kullanılacak."