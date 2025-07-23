Shakhtar Donetsk, Beşiktaş Maçına Hazır

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Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk futbol takımı, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kapsamında yarın Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanlar Tüpraş Stadı'nda, teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Tüpraş Stadı'nda, teknik direktör Arda Turan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, pas ve orta alanda top kapma çalışması yaptı.

Ukrayna ekibi, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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