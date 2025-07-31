Shakhtar Donetsk, Beşiktaş'ı 2-0 Önde Tamamladı
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Shakhtar Donetsk, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Shakhtar'ın gollerini Kevin ve Elias kaydetti.
Stat: Reymana
Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)
Shakhtar Donetsk : Riznyk, Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon, Alisson Santana, Ocheretko, Pedrinho, Kevin, Kaua Elias
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham
Goller: Dk. 12 Kevin, Dk. 45+2 Elias ( Shakhtar Donetsk )
Sarı kartlar: Dk. 16 Demir Ege Tıknaz ( Beşiktaş ), Dk. 37 Matviyenko ( Shakhtar Donetsk )
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakanın ilk yarısını Ukrayna ekibi, 2-0 önde tamamladı.
6. dakikada Alisson'un pası sonrası ceza sahasında topla buluşan Elias soldan çizgiye inip Mert Günok'tan sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi, Uduokhai meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale ederek pozisyonun golle sonuçlanmasını engelledi.
12. dakikada Shakhtar Donetsk 1-0 öne geçti. Demir Ege Tıknaz'ın pas hatası sonrası topu kapan Kevin soldan ceza sahasına girerek çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
32. dakikada Emirhan Topçu'nun orta sahada kaptırdığı topla ceza sahasına hareketlenen Alisson'un aşırtma denemesinde Mert Günok, topun kaleye gitmesine izin vermedi.
45+2. dakikada ev sahibinin ikinci golü geldi. Sağdan çizgiye inen Vinicius'un arkaya çevirdiği meşin yuvarlağı Elias ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Shakhtar Donetsk'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.