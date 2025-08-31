Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın Yönetiminde Oleksandria'yı 2-0 Geçti

Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında Shakhtar Donetsk, técnico Arda Turan yönetiminde Oleksandria'yı 2-0 yenerek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Maçta Artem Bondarenko ve Pedrinho'nun golleri ile öne geçti.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Oleksandria'yı 2-0 yendi.

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Arena Lviv'de oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 25. dakikada Artem Bondarenko'nun golüyle öne geçti. Maçın 37. dakikasında Pedrinho'nun golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Müsabakanın 69. dakikasında Kaua Elias'la bir penaltıdan yararlanamayan Shakhtar Donetsk, ilk yarıda attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Ligdeki üçüncü galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, 10 puanla 2. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
