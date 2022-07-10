Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon... Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu. AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Nick Kyrgios Wimbledon Tenis Spor Haberler

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