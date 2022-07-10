Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon... - Haberler

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon...

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon...

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Nick Kyrgios Wimbledon Tenis Spor Haberler

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