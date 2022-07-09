Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'u 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina, şampiyon oldu.
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'u 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina, şampiyon oldu.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'u 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina, şampiyon oldu.
AA / Yunus Kaymaz - Spor