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Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliğinin yönetimine seçildi

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliğinin yönetimine seçildi

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliğinin (EJU) yönetimine seçildi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliğinin (EJU) yönetimine seçildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, EJU'nun Avusturya'nın başkenti Viyana'daki genel merkezinde yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa Macaristan'dan Laszlo Toth'un seçildiği aktarıldı.

Sezer Huysuz'un da Toth'un başkanlığındaki yönetiminde icra komitesine baş spor direktörü olarak seçildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'den ilk defa bir ismin EJU'nun yönetimine girdiği belirtildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Sezer Huysuz Macaristan Türkiye Spor Haberler

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