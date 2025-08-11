Şeyseller Basketbol Takımı, Kayseri'de Misafir Edilecek

Hint Okyanusu'nda yer alan Ada ülkesi Şeyseller'in PLS SUNS Basketbol Okul Takımı; Erciyes Üniversitesi Spor Dostu Kampüs etkinlikleri çerçevesinde 9-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kayseri'de misafir edilecek.

Yaklaşık 3 yıl önce Kayseri'de HasketbolSpor Kulübü tarafından 1 hafta misafir edilen, Hint Okyanusu'nda yer alan Ada ülkesi Şeyseller'de yer alan PLS SUNS Basketbol Okul Takımını bu kez Erciyes Üniversitesi Spor Dostu Kampüs etkinlikleri kapsamında ağırlayacak. Seyşeller'den gelen kafile; il merkezinde bir çok tarihi bölgeyi gezdi. Öğrenciler; Erciyes Üniversitesi'nde yapılan hazırlık maçları sonrası 3x3 Uluslararası Basketbol turnuvasını izledi. U14 Kız takımı ve U16 Erkek takımı ile Kayseri'ye gelen ekip burada 11-12-13-14 Ağustos tarihlerinde hazırlık-dostluk maçları yapacak.

Erciyes Üniversitesi tesislerinde birçok sportif etkinliklere katılacak olan misafir sporcular ayrıca antrenman yapacak. Seyşeller'den gelen sporcular; 15-16-17 Ağustos tarihlerinde de sosyal, kültürel aktiviteler ve gezi etkinlikleri ile kampı tamamlayacaklar. - KAYSERİ