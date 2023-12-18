Seyşeller Basketbol Takımı Kayseri'de Kamp Yaptı

Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Seyşeller'den 6 bin 500 kilometre yol kat ederek Kayseri'ye gelen PLSS SUNS ( Plaisance Secondary School) Basketbol takımı 5 gün boyunca Kayseri'de kamp yaptı. Seyşelller'den gelen sporcular Erciyes'e düzenlediklerini gezide hayatlarında ilk kez kar görmenin mutluluğunu yaşadı.

Hasketbol Spor Kulübü ve Şeyseller'de yer alan basketbol takımının ikili ilişkileri sonucunda gerçekleşen basketbol kampı çerçevesinde 5 gün boyunca birçok sportif kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlendi. Bu çerçevede 12 Aralık Salı günü Kayseri'ye gelen kafile; Çarşamba günü Erciyes Koleji kampüsünde ve spor salonunda birçok etkinliğe katıldı. Yine aynı gün Kayseri'de oynanan Melikgazi Kayseri Basketbol kadın basketbol takımının Avrupa Kupası maçını izledi. Perşembe günü sabah Erciyes Dağı gezisi düzenleyen kafile ilk defa kar görmenin sevincini yaşayarak doyasıya eğlendi. Öğleden sonra ise düzenlenen dostluk turnuvasına katılan ekip, Cuma sabahı ise basketbol kampına devam etti. Öğlene kadar okul genelinde Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri ile birlikte sürdürülebilirlik projesine katılan ve ritim etkinliği yapan kafile, öğleden sonra ise basketbol dostluk turnuvasına katıldı. Cuma akşamı ise kafilede yer alan sporcular, Hasketbol Spor Kulübü velilerinin evlerinde misafir olarak akşam yemeğine katıldı. Cumartesi öğleden önce Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu'nda Hasketbol Spor Kulübü Antrenörü Hasan Aksoyak tarafından yaptırılan basketbol Fundamental, kuvvet, sürat, dayanıklılık ve dribbling antrenmanlarına katılan ekip, öğleden sonra ise Hasketbol Spor Kulübü U14 U16 ve 18 erkek ve kız takımları ile dostluk maçı yaptı. Kafile ayrıca Kayseri'de kaldığı süre boyunca şehir merkezinde yer alan birçok tarihi ve turistik merkezi ziyaret etti 5 günlük kampı tamamlayan kafile dün sabah Kayseri'den ayrıldı.

Kamp ile ilgili değerlendirme yapan Hasketbol Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Hasan Aksoyak; "Hint Okyanusu'nda yer alan Ada ülkesi Seyşeller'den ilimize gelen PLSS SUNS Basketbol takımı antrenör ve sporcuları ile basketbol dolu bir kampı geride bıraktık. Ulusal Basketbol Birliği Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım. Yaklaşık 6 bin 500 kilometre uzaklıktan ilimize gelen basketbol takımını birçok farklı salonda okulda misafir etme imkanı bulduk. Bu çerçevede bizlere destek olan okul kampüslerine ve spor salonlarını bizlere açan misafir ettiğimiz takım ile birlikte antrenman yapan, dostluk maçı yapan, bir çok farklı etkinlik düzenleyen okulların idareci, öğretmen ve öğrencilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Cuma akşam yemeğinde evlerinde misafir eden ve Kayseri'nin yöresel lezzetlerini tatma imkanı sağlayan, kültürümüzü geleneklerimizi ve göreneklerimizi tanıtan Hasketbol Spor Kulübü velilerine teşekkür ediyorum. Bir çok yerde Seyşeller adını ilk kez duyan kişilerle karşılaştık. Hem kulübümüz için hem Kayseri basketbolu için hem de ilimiz için faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - KAYSERİ