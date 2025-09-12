Haberler

Şeyma Düztaş, Dünya Boks Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda 23 yaşındaki Şeyma Düztaş, kadınlar +80 kg kategorisinde bronz madalya elde etti. Yarı finalde Hindistan'dan Nupur Sheoran'a kaybederek finale çıkamadı.

İNGİLTERE'DE devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda Şeyma Düztaş, bronz madalya kazandı.

23 yaşındaki Şeyma Düztaş, Dünya Boks Şampiyonası'nda ilk defa madalya kazandı. Kadınlar +80 kiloda ringe çıkan Şeyma, yarı finalde Hindistan'dan Nupur Sheoran'la karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen Şeyma, finale kalamadı ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu

80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.