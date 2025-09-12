Şeyma Düztaş, Dünya Boks Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda 23 yaşındaki Şeyma Düztaş, kadınlar +80 kg kategorisinde bronz madalya elde etti. Yarı finalde Hindistan'dan Nupur Sheoran'a kaybederek finale çıkamadı.
23 yaşındaki Şeyma Düztaş, Dünya Boks Şampiyonası'nda ilk defa madalya kazandı. Kadınlar +80 kiloda ringe çıkan Şeyma, yarı finalde Hindistan'dan Nupur Sheoran'la karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen Şeyma, finale kalamadı ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor