Şeyma Düztaş, Dünya Boks Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kiloda milli sporcu Şeyma Düztaş, yarı finalde Hindistan'dan Nupur Sheoran'a yenilerek bronz madalya kazandı. Bu, Düztaş'ın dünya şampiyonalarında büyükler kategorisindeki ilk madalyası oldu.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor