Seyitgazispor, Gökmeydanspor ile hazırlık maçında berabere kaldı

Seyitgazispor, 2023-2024 futbol sezonuna Gökmeydanspor ile yaptığı hazırlık maçıyla başladı. Maç 4-4 berabere bitti ve futbol severler keyifli bir maç izledi.

Süper amatör kümenin yeni takımı Seyitgazispor 2023-2024 futbol sezonunu Gökmeydanspor ile yaptığı hazırlık maçı ile açtı.

Seyitgazispor adına açıklama yapan Teknik Sorumlu Mutlu Eri, "Geçen yıl şampiyonluk yaşatan kadromuzu koruyarak üzerine takviye yaparak mütevazi bir kadro yapmaya çalıştık ve yeni sezonda Ahmet Öğüt hocamızla anlaşarak seyir zevki yüksek bir oyunla ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Davetimize icabet eden herkese teşekkür ederiz yeni sezon hepimize hayırlı olsun ve başarılar getirsin" dedi.

Kadir Sabahçı'nın yönettiği maç 4 - 4 berabere bitti ve futbol severler oldukça gollü, keyifli ve bir o kadarda heyecanlı maç seyretmiş oldu. Maç sonrası iki takım onuruna Cevizli mahallesi muhtarı Kerim Çavdar yemek ikramı yaparak takımlara başarılar diledi. - ESKİŞEHİR