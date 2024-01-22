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Seyis Eğitimi İş Birliği Projesi İstanbul'da tamamlandı

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Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin (AYBÜ) ortaklaşa yaptığı Seyis Eğitimi İş Birliği Projesi'nin ilk dönemi İstanbul'da sona erdi. Sertifika töreni Maslak'ta bulunan Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü'nde düzenlendi.

Seyis Eğitimi İş Birliği Projesi'nin ilk dönemi İstanbul'da sona erdi.

Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin (AYBÜ) ortaklaşa yaptığı eğitim projesinin sertifika töreni Maslak'ta bulunan Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü'nde düzenlendi.

Katılımcıların sertifikalarını TBF Başkanı Hasan Engin Tuncer takdim etti. Başkan Tuncer, tören sonrası katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ali Ekber Ün: "Bu projenin amacı, şu anda çalışan seyislerimizi daha nitelikli hale getirmek"

Projenin eğitmenlerinden Ali Ekber Ün, sektördeki seyislerin eğitiminin eksik olduğunu belirterek, "Bu projenin amacı, şu anda çalışan seyislerimizi daha nitelikli hale getirmek. Atlarımızın sağlığı ile refahını ve seyislerimizin iş güvenliğini proje kapsamında katılımcılara anlattık. Sonrasında da seyislerimizi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde belgelendirdik." diye konuştu.

Ali Ekber Ün, eğitim programında birçok konu başlığı olduğunu belirterek, "At bakımı, ata yaklaşma, atın donatımı, iş güvenliği çerçevesinde kişinin ve atın korunması ile atçılık tesislerinin hizmete sunulması konuları eğitim programında yer aldı. Seyislerimiz, önce teorik dersler aldı. Sonra da uygulamalı bölümler yapıldı. Seyisler, uygulamanın ardından sınava girdi. Sınavda başarılı olanlara da sertifika verilecek." ifadelerini kullandı.

Eğitimin en genç katılımcılarından Gonca İpek Erkan ise kurstan memnun kaldığını belirterek, "Atları çok sevdiğim için buradayım. Atlar bir deniz derya. Buradaki hocalar da çok donanımlı. Proje benim için çok verimli geçti. İnanılmaz bilgiler öğrendim. Ahırcılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu proje sayesinde bilgim daha çok arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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