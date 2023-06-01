Seyhan'da Ücretsiz Özel Yetenek Kursları Devam Ediyor

Seyhan Belediyesi’nin yaşama geçirdiği Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ve spor liselerine hazırlık kursları, Emre Gönlüşen Spor Kompleksi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ücretsiz olarak devam ediyor.

Seyhan Belediyesi'nin yaşama geçirdiği Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ve spor liselerine hazırlık kursları, Emre Gönlüşen Spor Kompleksi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ücretsiz olarak devam ediyor.

Seyhan Belediyesi, ücretsiz düzenlediği özel yetenek kursları ile gençlerin yanında olmayı sürdürüyor. Gençlerin Türkiye'nin bugünü ve geleceği olduğunu dile getiren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, şunları söyledi:

"Polis Meslek Eğitim Merkezleri, Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu ve spor liselerine hazırlık kurslarımız, tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde ücretsiz olarak devam ediyor. Gençlerimizin meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak bizleri de mutlu ediyor. Kurslarımızda eğitim alan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Özel yetenek kurslarına katılmak isteyenler, 0 539 776 33 27 numaralı irtibat telefonundan kurslara ilişkin ayrıntılı bilgi alabilecek.