Seyhan Belediyesi'nin Söğütlü Futbol Tesisleri'nde yeni sezon açılışı yapıldı

Seyhan Belediyesi'nin Adana, sporuna kazandırdığı Söğütlü Futbol Tesisleri'nde 2023-2024 Futbol sezonun ilk resmi karşılaşması oynandı.

Seyhan Belediyespor-Akın spor U-14 takımları arasında gerçekleşen müsabakanın başlama vuruşunu Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay spor paydaşları ile birlikte yaptı.

Söğütlü Futbol Tesislerinde yapılan incelemeler sonrasında eksikliklerin kısa sürede giderilerek amatör karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak duruma getirildiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Yaşanılan deprem sonrasında heyecanın yeniden başlaması ve ilk müsabakaya ev sahipliği yapmanın sevincini yaşıyoruz. Değişik branşlarda yaptığımız tesisleri hizmete sokarak Adana sporunun daha iyi noktalara gelmesi adına katkı sunmaya devam ediyoruz. Söğütlü Futbol Tesislerimiz de bunlardan bir tanesi. Adana'mıza hayırlı olsun. Yeni sezonunun centilmenlik içinde geçmesini temenni ediyor tüm kulüplerimize başarılar diliyorum " dedi.

ASKF Başkanı Ahmet Bozan'da göreve geldiği ilk günden bu yana amatör spordan desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a camiaları adına teşekkür ettiğini belirterek, "Söğütlü Futbol Tesisleri'nde müsabakaların oynanması yükümüzü azalttı. Bu tesislerimizi artarak devam edeceğine inanıyor tüm kulüplerimize yeni sezonumuz hayırlı olsun " diye konuştu.

Yeni sezonun açılış karşılaşmasına Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, TFF Güney İlleri Bölge Müdürü Akif Oflaz, TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer ile birlikte diğer spor paydaşları ve sporcu aileleri de katıldı. - ADANA