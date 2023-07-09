Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (SAOBDER) tarafından Seydişehir'de olta balıkçılığı festivali düzenlenecek. Festivalde, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden olta tutkunları yarışacak. Amatör ve sportif olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek, gelişimini sağlamak ve yarışma heyecanı duyan amatör olta balıkçıları buluşturmak, doğayı korumak, balık avcılığının bilinçli olarak yapılmasını sağlamak, bu konuda farkındalık yaratmak amacı güdülüyor.

Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (SAOBDER) tarafından Seydişehir'de olta balıkçılığı festivali düzenlenecek.

Seydişehir'de Taraşçı Mahallesi'ndeki baraj kıyısında 29-30 Temmuz tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek festivalde, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden Seydişehir'e gelecek olta tutkunları yarışacak.

Amatör ve sportif olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek, gelişimini sağlamak ve yarışma heyecanı duyan amatör olta balıkçıları buluşturmak, doğayı korumak, balık avcılığının bilinçli olarak yapılmasını sağlamak, bu konuda farkındalık yaratmak amacı güdülüyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal konuya ilişkin gazetecilere belediye binasında yaptığı açıklamada, "Seydişehir Belediyesi olarak da bu organizasyonda SAOBDER derneğimizle birlikte yapıyoruz. Tüm Konyalı hemşerilerimizi ve ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı bu etkinlikte aramızda olmaya davet ediyorum. Etkinlik hakkında detaylı bilgi için ; https://seydisehir.bel.tr/.../seydisehir-belediyesi.../19 linkini, Kayıt yaptırmak isteyenle ise https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeSHQggMXHQnV.../viewform linkini tıklayabilirler." dedi.

Festival havasında geçmesi beklenen etkinliğin birinci günü yarışmacılar kamp alanında toplanarak çadırlarını kuracak, yarışmanın ilk etabının sonunda akşam kamp ateşi yakılıp, eğlence düzenlenecek.

Etkinliğin ikinci günü ise günün ilk ışıkları ile başlayacak yarışmalarda, sporcular oltalarla sudak avı yaparak yakaladıkları canlı balıkları tekrar suya bırakacak.

Bölgede çevre temizliğinin de yapılacağı etkinlik aynı gün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.