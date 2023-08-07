Seydikemer Spor Klübü Pehlivanları Kütahya'dan 7 Madalya İle Döndü

Seydikemer Spor Klübü'nün pehlivanları Kütahya'dan 7 madalya ile döndü. Seydikemerli güreşçiler Yozgat'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan pehlivanlar çalışmalarına şimdiden başladı.

Minikler serbest stilinde Kütahya'da düzenlenen müsabakalara katılan Seydikemerli 8 sporcu, Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

Pehlivanları ve antrenörleri Cemal Cumbur ve Kürşat Çimen'e tebrik eden Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, önümüzdeki günlerde Yozgat'ta düzenlenecek final müsabakalarında bölgeyi temsile edecek geleceğin baş pehlivanlarına başarı diledi. - MUĞLA