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Seydikemer'de Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Seydikemer'de Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Kadıköy İlkokulu öğrencileri, Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlediği Amatör Spor Haftası etkinliklerinde bir araya gelerek çeşitli sportif aktivitelerle hem eğlendi hem de sağlıklı yaşamın önemini öğrendi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Seydikemer İlçesi'nde bulunan Kadıköy İlkokulu öğrencileri Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde buluştu.

Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, öğrenciler antrenörler eşliğinde çeşitli sportif aktivitelerle buluşarak hem eğlendi hem de sağlıklı yaşamın önemini bir kez daha anladı.

Sporun ve hareketin öneminin vurgulandığı etkinlikte, çocukların neşesi ve enerjisi gözlerden kaçmadı. Öğrenciler, farklı branşlardaki aktivitelerde eğlenerek, takım ruhunu ve fair play anlayışını deneyimledi. Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, etkinliğin amacının çocuklara spor sevgisi aşılamak ve aktif bir yaşam tarzını benimsetmek olduğunu belirtti.

Etkinliğin sonunda öğrencilere küçük hediyeler dağıtıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Seydikemer Gençlik Kadıköy Eğitim Spor

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