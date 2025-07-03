Seyahatsever Projesi ile Gençlere Ücretsiz Konaklama Fırsatı

Seyahatsever Projesi ile Gençlere Ücretsiz Konaklama Fırsatı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin Türkiye'yi gezmelerine imkan tanıyan Seyahatsever Projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, belirli illerde 5 gün boyunca ücretsiz konaklayabilecek.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever Projesi için başvuruların başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin Türkiye'yi gezmeleri, bulundukları illerin dışındaki başka il ve kültürleri tanıması, zamanlarını hareketlilik programları ile doğru değerlendirmelerine imkan sağlanması amacıyla 2022 yılından bu yana uygulanan Seyahatsever Projesi için başvuruların alındığını bildirdi. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, Seyahatsever ile yeni hikayelere hazır mısınız? GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) yurtları kapılarını 5 gün boyunca ücretsiz olarak Seyahatseverler için açıyor. Yeni şehirler, dostluklar ve unutulmaz deneyimler için rotanı oluştur, Türkiye'yi keşfet" ifadelerini kullandı.

'GENÇLER 5 GÜN SÜREYLE KONAKLAYABİLECEK'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Seyahatsever Projesi 7 Temmuz'dan 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Proje kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye hariç tüm illerde yer alan 1 kız ve 1 erkek yurdu, yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek. Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek. Proje ile detaylı bilgilere seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden de ulaşılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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