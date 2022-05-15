Şevval Uçar, OSB Teknik Koleji'nde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şevval Uçar, OSB Teknik Koleji'nde

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Şevval Uçar, OSB Teknik Koleji'nde

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik, Bahçelievler Beeldiyespor'dan libero Şevval Uçar'ı kadrosuna kattı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik, Bahçelievler Beeldiyespor'dan libero Şevval Uçar'ı kadrosuna kattı.

SigortaShop Kadınlar 1. Lig ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlikspor yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Turuncu siyahlılar dış transferde Bahçelievler Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki Şevval Uçar ile her konuda anlaşarak kadrosuna dahil etti. Kadrosuna önemli isimleri katmaya devam eden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlikspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlikspor Kulübünden yapılan açıklamada; "Hoş geldin Şevval Uçar. TVF SigortaShop Kadınlar Voleybol 1.Liginde mücadele eden sultanlarımıza takviye. 2001 doğumlu libero artık takımımızın formasını terletecek. Transfer hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bahçelievler, Transfer, gençlik, OSB, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title