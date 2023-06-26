Şevval İlayda Tarhan, 25 metre tabancada finale yükselemedi

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında, kadınlar 25 metre tabancada Şevval İlayda Tarhan, finale yükselemedi. Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen atıcılık müsabakalarında bugün tek milli sporcu yarıştı. Kadınlar 25 metre tabancada ilk yarışta dün 290 puan alan İlayda Şevval, bugünkü yarış sonucunda toplam 578 puanla 14. oldu. Bu derece milli sporcunun finale kalması için yeterli olmadı. Milli sporcuların atıcılık branşında müsabakaları yarın da devam edecek.