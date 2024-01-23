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Şevket Işık U-18 Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oldu

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Üç ayrı grupta oynanan Şevket Işık U-18 Ligi'nde şampiyon olan takımlar belirlendi. İlk iki sırayı alan 6 takım yeni sezonda Kayseri Süper U-18 Ligi'nde mücadele edecek.

Üç ayrı grupta 31 takımın katılımı ile başlayan ŞevketIşık Sezonu U-18 Ligi maçları tamamlandı. Üç grupta ilk iki sırayı alan 6 takım adını yeni sezonda Kayseri Süper U-18 Ligi'ne yazdırmış oldu.

Bu sezon çift devreli lig usulüne göre üç ayrı grupta oynanan Şevket Işık U-18 Ligi, son derece büyük bir çekişmeye sahne oldu. Oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubu'nda Anadolu Yıldızları ile Erciyesgücü, B Grubu'nda Argıncıkspor ile Gültepespor, C Grubu'nda ise Akkışlaspor ile Amaratspor şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlar oldu.

Gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım önümüzdeki sezon Kayseri SüperU-18 Ligi'nde mücadele edecek. Bu sezon B Grubu'nda ilk sırayı alan Argıncıkspor, oynadığı 18 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik alarak ligi namağlup tamamlayan tek takım oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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